Зеленський жорстко попередив РФ: за блекаути в Україні буде достойна відповідь

Відповідь на блекаути

Україна навчилася знаходити можливості, щоб гідно відповідати на операції РФ, і якщо ворог готується бити по цивільній інфраструктурі, то отримає аналогічні заходи у відповідь.

"Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно", - наголосив глава держави.

Водночас він підкреслив, що існує альтернатива, яку Київ підтримував завжди, - це переговори щодо закінчення війни.

Якщо партнерам складно знайти підхід до РФ для повного завершення бойових дій, варто рухатися поетапно:

розблокувати Чорне море;

погодити взаємне енергетичне перемир'я для захисту обох систем.

Гуманітарний трек

Окрему увагу Володимир Зеленський приділив необхідності продовження обмінів полоненими та повернення цивільних громадян, включаючи журналістів, а також українських дітей.

За його словами, цей напрямок є надзвичайно важливим, і сторони мають рухатися до проведення тристоронньої зустрічі.