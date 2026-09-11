Зеленский жестко предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

Ответ на блекауты

Украина научилась находить возможности, чтобы достойно отвечать на операции РФ, и если враг готовится бить по гражданской инфраструктуре, то получит аналогичные ответные меры.

"Если они будут делать нам блэкауты, мы им будем пытаться ответить достойно", - подчеркнул глава государства.

В то же время он подчеркнул, что и существует альтернатива, которую Киев поддерживал всегда - это переговоры по окончании войны.

Если партнерам сложно найти подход к РФ для полного завершения боевых действий, следует двигаться поэтапно:

разблокировать Черное море;

согласовать взаимное энергетическое перемирие для защиты обеих систем.

Гуманитарный трек

Отдельное внимание Владимир Зеленский уделил необходимости продления обменов пленными и возвращения гражданских граждан, включая журналистов, а также украинских детей.

По его словам, это направление чрезвычайно важно, и стороны должны двигаться к проведению трехсторонней встречи.