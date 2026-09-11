Зеленский жестко предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

Украина готова симметрично отвечать на российские удары по энергосистеме во время холодов, однако предлагает пошаговый переговорный путь для прекращения войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Украина научилась находить возможности, чтобы достойно отвечать на операции РФ, и если враг готовится бить по гражданской инфраструктуре, то получит аналогичные ответные меры.
"Если они будут делать нам блэкауты, мы им будем пытаться ответить достойно", - подчеркнул глава государства.
В то же время он подчеркнул, что и существует альтернатива, которую Киев поддерживал всегда - это переговоры по окончании войны.
Если партнерам сложно найти подход к РФ для полного завершения боевых действий, следует двигаться поэтапно:
Отдельное внимание Владимир Зеленский уделил необходимости продления обменов пленными и возвращения гражданских граждан, включая журналистов, а также украинских детей.
По его словам, это направление чрезвычайно важно, и стороны должны двигаться к проведению трехсторонней встречи.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что первые результаты на пути к миру могут появиться уже к концу сентября.
Украинская сторона рассчитывает на проведение важных встреч с американскими чиновниками в конце месяца, однако глава государства считает маловероятным существенный прогресс в мирном процессе до проведения выборов в Государственную думу РФ.
В то же время, Киев призывает международное сообщество усилить санкционное давление на Москву и увеличить оборонную поддержку Украины, чтобы не дать агрессору почувствовать безнаказанность.
После очередной серии смертельных атак Зеленский призвал мир не дать РФ чувствовать себя безнаказанной зимой, подчеркнув, что международные ограничительные меры должны работать непосредственно на остановку российской агрессии.