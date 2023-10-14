Україна готує евакуацію громадян з Сектору Гази: чим допоможе Єгипет

Уповноважений Верховної Ради з питань людини Дмитро Лубінець прибув у Каїр в Єгипет, щоб допомогти з налаштуванням механізму евакуації українських громадян із Сектору Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, у Секторі Газа залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти", - пояснив омбудсмен.

Лубінець зауважив, що наразі заблокований прикордонний пункт перетину Рафах між Єгиптом і Сектором Гази. Тому, президентом України Володимиром Зеленським на нараді було ухвалено рішення, щоб омбудсмен України терміново прибув до Єгипту для зустрічей з відповідними органами задля вирішення цього гуманітарного питання.

"Наразі я співпрацюю з Національною комісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти громадянам України. Зокрема, провів зустріч із президенткою комісії Муширою Хаттаб. Основне питання - механізм повернення додому українців", - наголосив він.

Омбудсмен зазначив, що питання евакуації українських громадян перебуває на особистому контролі президента України та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Українці в Ізраїлі

Після нападу 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль в МЗС України повідомляли про те, що наші громадяни також є серед загиблих та постраждали.

Україна працює над евакуацією громадян. Зокрема, вже розповсюджено 200 квитків на перший евакуаційний рейс, та вже готується другий.

Крім того, українським дипломатам вдалося евакуювали неповнолітнього хлопчика із міста Сдерот. Він отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС.

Вчора в МЗС повідомили, що через напад терористів ХАМАС на Ізраїль минулими вихідними загинуло щонайменше 11 громадян України.

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