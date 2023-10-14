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Украина готовит эвакуацию граждан из Сектора Газы: чем поможет Египет

Египет, Суббота 14 октября 2023 20:25
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Украина готовит эвакуацию граждан из Сектора Газы: чем поможет Египет Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Уполномоченный Верховной Рады по вопросам человека Дмитрий Лубинец прибыл в Каир в Египет, чтобы помочь с настройкой механизма эвакуации украинских граждан из сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В результате нападения террористов ХАМАС на Израиль, в Секторе Газа остаются заблокированными гражданские граждане Украины. Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности. Поэтому в настоящее время в срочной эвакуации нуждаются 243 украинца, а именно женщины и дети", - пояснил омбудсмен.

Лубинец отметил, что заблокирован пограничный пункт пересечения Рафах между Египтом и Сектором Газы. Поэтому президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании было принято решение, чтобы омбудсмен Украины срочно прибыл в Египет для встреч с соответствующими органами для решения этого гуманитарного вопроса.

"Сейчас я сотрудничаю с Национальной комиссией по правам человека Египта, чтобы как можно быстрее помочь гражданам Украины. В частности, провел встречу с президентом комиссии Муширой Хаттаб. Основной вопрос - механизм возвращения домой украинцев", - подчеркнул он.

Омбудсмен отметил, что вопрос эвакуации украинских граждан находится на личном контроле президента Украины и руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Украинцы в Израиле

После нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль в МИД Украины сообщали о том, что наши граждане также находятся среди погибших и пострадали.

Украина работает над эвакуацией граждан. В частности, уже распространено 200 билетов на первый эвакуационный рейс и уже готовится второй.

Кроме того, украинским дипломатам удалось эвакуировать несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот. Он получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС.

Вчера в МИД сообщили, что из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль в минувшие выходные погибли по меньшей мере 11 граждан Украины.

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