Україна готує дорожні карти з кількох глав переговорів про вступ до ЄС, - Стефанішина

Україна готується до кінця 2024 року представити дорожні карти з кількох глав переговорів про вступ до Європейського Союзу. Всього їх 35.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністра юстиції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.
Стефанішина нагадала, що Єврокомісія у своєму звіті рекомендувала "швидко, на початку 2025 року, прийти до відкриття" переговорних кластерів стосовно вступу в ЄС.
"Безумовно, є якісь побажання або занепокоєння. Вони об'єктивно відображені у звіті, але загалом картина достатньо позитивна. Ми досягли того ефекту, якого ми хотіли", - зазначила віцепрем’єр.
Вона висловила сподівання, що під час наступних раундів переговорів Україна та Євросоюз "знайдуть порозуміння і дорожні карти з тих питань, які потребують спільної роботи".
"Зокрема, до кінця року ми представимо дорожні карти з утвердження верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління", - розповіла Стефанішина.
Варто зазначити, що переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у шість кластерів, які відкриваються почергово.
Нагадаємо, 25 червня Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу. Відповідне рішення лідери країн-членів блоку підтримали ще наприкінці 2023 року.
Тепер Україна має запроваджувати реформи, щоб відповідати критеріям членства у ЄС.
Вчора, 30 жовтня, Єврокомісія представила звіт про прогрес України на шляху до ЄС. Такі звіти Єврокомісія робить щороку для країн-кандидатів на вступ до блоку.
Згідно зі звітом, Україна продовжує реформи на шляху вступу до ЄС. Якщо Україна виконає всі умови, то переговори щодо кластерів можуть розпочатись вже наступного року.
Також у Єврокомісії зазначали, що Україна може стати членом ЄС впродовж п'яти наступних років. Однак за умови, що виконає всі необхідні реформи.
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