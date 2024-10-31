Україна готує дорожні карти з кількох глав переговорів про вступ до ЄС, - Стефанішина

Стефанішина нагадала, що Єврокомісія у своєму звіті рекомендувала "швидко, на початку 2025 року, прийти до відкриття" переговорних кластерів стосовно вступу в ЄС.

"Безумовно, є якісь побажання або занепокоєння. Вони об'єктивно відображені у звіті, але загалом картина достатньо позитивна. Ми досягли того ефекту, якого ми хотіли", - зазначила віцепрем’єр.

Вона висловила сподівання, що під час наступних раундів переговорів Україна та Євросоюз "знайдуть порозуміння і дорожні карти з тих питань, які потребують спільної роботи".

"Зокрема, до кінця року ми представимо дорожні карти з утвердження верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління", - розповіла Стефанішина.

Варто зазначити, що переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у шість кластерів, які відкриваються почергово.