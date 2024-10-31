Украина готовит дорожные карты из нескольких глав переговоров о вступлении в ЕС, - Стефанишина

Стефанишина напомнила, что Еврокомиссия в своем отчете рекомендовала "скоро, в начале 2025 года, прийти к открытию" переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

"Безусловно, есть какие-то пожелания или беспокойства. Они объективно отражены в отчете, но в целом картина достаточно положительная. Мы добились того эффекта, которого мы хотели", - отметила вице-премьер.

Она выразила надежду, что во время следующих раундов переговоров Украина и Евросоюз "найдут понимание и дорожные карты по тем вопросам, которые нуждаются в совместной работе".

"В частности, до конца года мы представим дорожные карты по утверждению верховенства права, функционированию демократических институтов, реформам государственного управления", - рассказала Стефанишина.

Следует отметить, что переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в шесть кластеров, которые открываются поочередно.