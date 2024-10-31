RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина готовит дорожные карты из нескольких глав переговоров о вступлении в ЕС, - Стефанишина

Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина готовится к концу 2024 года представить дорожные карты по нескольким главам переговоров о вступлении в Европейский Союз. Всего их 35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

Стефанишина напомнила, что Еврокомиссия в своем отчете рекомендовала "скоро, в начале 2025 года, прийти к открытию" переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

"Безусловно, есть какие-то пожелания или беспокойства. Они объективно отражены в отчете, но в целом картина достаточно положительная. Мы добились того эффекта, которого мы хотели", - отметила вице-премьер.

Она выразила надежду, что во время следующих раундов переговоров Украина и Евросоюз "найдут понимание и дорожные карты по тем вопросам, которые нуждаются в совместной работе".

"В частности, до конца года мы представим дорожные карты по утверждению верховенства права, функционированию демократических институтов, реформам государственного управления", - рассказала Стефанишина.

Следует отметить, что переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в шесть кластеров, которые открываются поочередно.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз . Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года.

Теперь Украина должна проводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

30 октября Еврокомиссия представила отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС. Такие отчеты Еврокомиссия ежегодно делает для стран-кандидатов на вступление в блок.

Согласно отчету, Украина продолжает реформы по пути вступления в ЕС. Если Украина выполнит все условия, то переговоры по кластерам могут начаться уже в следующем году.

Также в Еврокомиссии отмечали, что Украина может стать членом ЕС в течение пяти следующих лет. Однако при условии, что выполнит все необходимые реформы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕСОльга Стефанишина