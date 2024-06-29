Україна готує безпекову угоду з Північною Македонією

Так, Кулеба зустрівся з новопризначеним міністром закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунським та обговорив з ним шляхи розширення двосторонньої співпраці та просування процесу вступу країн до ЄС.

"Ми також зосередилися на підготовці нашої двосторонньої угоди про безпеку. Я подякував Північній Македонії за участь в інавгураційному Саміті миру. Ми обговорили подальші спільні кроки для відновлення міжнародної безпеки та довгострокового миру відповідно до Статуту ООН та формули миру", - розповів Кулеба.