Украина готовит соглашение о безопасности с Северной Македонией

Так, Кулеба встретился с новым министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунским и обсудил с ним пути расширения двустороннего сотрудничества и продвижение процесса вступления стран в ЕС.

"Мы также сосредоточились на подготовке нашего двустороннего соглашения о безопасности. Я поблагодарил Северную Македонию за участие в инаугурационном Саммите мира. Мы обсудили дальнейшие совместные шаги по восстановлению международной безопасности и долгосрочного мира в соответствии с Уставом ООН и формулой мира", - рассказал Кулеба.