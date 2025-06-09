Україна не готова до запровадження екологічного мита СВАМ, - експерт

"Україна має вимагати відтермінування дії механізму CBAM щонайменше на період дії воєнного стану та декілька років після його завершення, або ж до моменту повного членства в ЄС", - каже він.

Експерт нагадав, що більшість експертів в якості можливого ключового аргументу на переговорах з ЄК апелюють до ст. 30.7 Регламенту CBAM, що містить положення про форс-мажор для країн, які постраждали від непередбачуваних, виняткових і неспровокованих подій, що завдають серйозної шкоди їхній економічній і промисловій інфраструктурі.

"Повномасштабна агресія РФ проти України та її наслідки цілком підходить під критерії непередбачуваної події зі значним збитком", - зауважив експерт.

Андрій Забловський підкреслив, що наразі Україна об’єктивно не повністю готова до запровадження CBAM, тому необхідно активізувати наш переговорний трек з ЄС щодо цього питання.

"Адже навіть ЄС в поточних умовах змушений був вдаватися до певної модифікації цього податку", - констатував він.

Експерт також навів цифри, згідно з якими потенційні втрати українського експорту за 2026-2030 рр. через впровадження CBAM становитимуть 4,7 млрд доларів, а втрати інвестицій за той самий період - 2,7 млрд доларів, також Україна може втратити до 2030 року 6,4% від ВВП, а скорочення кількості робочих місць - понад 116 тис. позицій.

"Експерти вважають, що серед усіх експортно-орієнтованих галузей української економіки найбільше від впровадження CBAM постраждає металургійний сектор, який за підсумками 2024 року експортував до ЄС продукцію на 3,3 млрд доларів. За оцінками GMK Center, загальні потенційні експортні втрати для української металургії у 2030 році можуть становити $1,6 млрд доларів", - нагадав Забловський.