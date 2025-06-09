Украина не готова к введению экологической пошлины СВАМ, - эксперт

"Украина должна требовать отсрочки действия механизма CBAM минимум на период действия военного положения и несколько лет после его завершения, или же до момента полного членства в ЕС", - говорит он.

Эксперт напомнил, что большинство экспертов в качестве возможного ключевого аргумента на переговорах с ЕК апеллируют к ст. 30.7 Регламента CBAM, содержащей положение о форс-мажоре для стран, пострадавших от непредсказуемых, исключительных и неспровоцированных событий, наносящих серьезный ущерб их экономической и промышленной инфраструктуре.

"Полномасштабная агрессия РФ против Украины и ее последствия вполне подходит под критерии непредсказуемого события со значительным ущербом", - отметил эксперт.

Андрей Забловский подчеркнул, что сейчас Украина объективно не полностью готова к внедрению CBAM, поэтому необходимо активизировать наш переговорный трек с ЕС по этому вопросу.

"Ведь даже ЕС в текущих условиях вынужден был прибегать к определенной модификации этого налога", - констатировал он.

Эксперт также привел цифры, согласно которым потенциальные потери украинского экспорта за 2026-2030 гг. из-за внедрения CBAM составят 4,7 млрд долларов, а потери инвестиций за тот же период - 2,7 млрд долларов, также Украина может потерять к 2030 году 6,4% от ВВП, а сокращение количества рабочих мест - более 116 тыс. позиций.

"Эксперты считают, что среди всех экспортно-ориентированных отраслей украинской экономики больше всего от внедрения CBAM пострадает металлургический сектор, который по итогам 2024 года экспортировал в ЕС продукцию на 3,3 млрд долларов. По оценкам GMK Center, общие потенциальные экспортные потери для украинской металлургии в 2030 году могут составить $1,6 млрд долларов", - напомнил Забловский.