Україна готова до вступу до НАТО. Ми чекаємо, коли буде готовий Альянс, - Зеленський

"Україна готова вступити до НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готовий прийняти Україну. Гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для наших сусідів - для Молдови через агресію Росії", - сказав Зеленський на першій прес-конференції після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти.

Президент сказав, що радий бути у Молдові. Він наголосив, що приїхати туди було непросто.

За його словами, цей візит - це послання від усіх українців, що наша країна підтримує молдавський народ і готові завжди йти разом - пліч-о-пліч.

Він подякував молдаванам за те, що прийняли всіх українських біженців.

Зеленський також повідомив, що обговорив із президентом Молдови Майєю Санду відносини країн, інфраструктуру, важливі проєкти, які вони завершать у найближчому майбутньому, а також майбутнє у ЄС.

Саміт Європейського політичного співтовариства

Сьогодні Зеленський прибув до Кишинева на другий саміт Європейської політичної спільноти. У ньому візьмуть участь 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.

Президент України на саміті хоче порушити такі теми, як розвиток коаліції винищувачів та коаліції ППО Patriot, а також вступ нашої країни до ЄС та НАТО, української формули світу.

Прагнення України вступити до НАТО

У липні відбудеться саміт Альянсу у Вільнюсі, на якому Україна хотіла б отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від саміту "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.

До того ж, країна хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству.

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