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Україна готова віддати всіх полонених росіян, щоб забрати своїх, - Коордштаб

Фото: Україна готова віддати обмінятись полонених "всіх на всіх" (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Каріна Левицька

Україна підтверджує готовність віддати всіх полонених росіян, щоб забрати назад усіх полонених українців.

Про це заявив представник Координаційного штабу Петро Яценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Коментуючи масштаби обміну “1000 на 1000”, представник Координаційного штабу  відзначив, що логістично це складніше, оскільки в короткий такий термін організувати це непросто.

Але він наголосив, що українська сторона готова і працює, щоб це було регулярно і не було затримок через технічні деталі.

Яценко також додав, що Україна завжди готова віддати всіх полонених росіян і забрати всіх українців.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, що 16 травня під час переговорів в Стамбулі Україна та Росія домовились про найбільший обмін полоненими. Мова йшла про формат "1000 на 1000".

Пізніше було вирішено, що через масштаби обміну процес відбуватиметься в кілька етапів. Зокрема вчора, 23 травня, відбувся перший обмін. Сторони передали по 390 осіб - по 270 військових і 120 цивільних.

Сьогодні пройшов другий день обміну. Цього разу додому в Україну повернулися 307 захисників нашої країни.

Детальніше про сьогоднішній і вчорашній обмін - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський вже виступив з заявою щодо завтрашнього завершального етапу обміну.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України