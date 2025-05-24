Украина готова отдать всех пленных россиян, чтобы забрать своих, - Коордштаб

Комментируя масштабы обмена "1000 на 1000", представитель Координационного штаба отметил, что логистически это сложнее, поскольку в короткий такой срок организовать это непросто.

Но он подчеркнул, что украинская сторона готова и работает, чтобы это было регулярно и не было задержек из-за технических деталей.

Яценко также добавил, что Украина всегда готова отдать всех пленных россиян и забрать всех украинцев.