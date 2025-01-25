Украина готова транспортировать в Европу азербайджанский газ, - Зеленский
Украина не отказывалась от транзита газа из Азербайджана в Европу. Однако не согласится возобновить транзит российского газа.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Как рассказал украинский президент, вопрос транзита азербайджанского газа он обсуждал с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"У него сегодня добыча большая очень - где-то 40 млрд кубов. Он использует где-то 14-15. У него большой экспорт. Возможности экспорта 25 млрд кубов. Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если странам в Европе надо газ, а не российский газ", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина никогда не отказывала в возможности транзита азербайджанского газа через свою территорию.
"Но я сказал, что российский газ мы транспортировать дальше не будем. Мы не дадим зарабатывать россиянам. А дать заработать азербайджанцам? С удовольствием. Помочь словакам? С удовольствием. Вот то, что мы можем сделать быстро. Можем подписать контракт, быстро наладить, когда мы услышим сигнал и от людей в Тирасполе, и от людей в Словакии, и от людей в других странах Европы", - добавил президент.
Напомним, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европе. Соответствующее решение приняли с учетом того, что договор между Украиной и РФ закончился. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Одним из главных покупателей российского газа в Европе является Словакия. Ее премьер-министр Роберт Фицо болезненно воспринял отказ Украины от продления транзита. Еще в октябре прошлого года шли разговоры о возможности замены российского транзита на азербайджанский. Но ни до каких контрактов дело не дошло.
Однако в декабре Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что для транзита азербайджанского газа нужно иметь уверенность, что на этом не будет зарабатывать Россия.
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