Україна готова створити новий суд в рамках співпраці з МВФ, - ОП

Співпраця України ти МВФ

Нагадаємо, що в рамках програми EFF місія Міжнародного валютного фонду в Україні надає фінансову підтримку для сприяння економічній стабільності та реформам.

Ця програма зокрема покликана допомогти країнам, які стикаються з серйозними економічними викликами, шляхом надання довгострокових позик. Вона фокусується на структурних реформах, бюджетній дисципліні та макроекономічній стабільності.

Ми повідомляли, що навесні минулого року було схвалено угоду України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів. Згідно з програмою, Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року.

Детальніше про співпрацю МВФ та України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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