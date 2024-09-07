Украина готова создать новый суд в рамках сотрудничества с МВФ, - ОП

Украина настроена на сотрудничество с Международным валютным фондом. В то же время страна пока выполняет все обязательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Замглавы Офиса президента Ирина Мудра обсудила с представителями миссии Международного валютного фонда ключевые реформы, необходимые для пятого пересмотра программы финансирования EFF.
Во время встречи основное внимание было уделено:
Мудрая также заверила представителей миссии, что Украина готова создать Высший специализированный суд.
"Кандидаты на должности судей пройдут проверку профессиональной компетентности и добродетели с участием независимых экспертов по международному опыту", - говорится в заявлении.
В то же время на встрече обсудили усиление независимости и эффективности Счетной палаты Украины для контроля за использованием средств Государственного бюджета.
Стороны договорились продолжать активный диалог по реализации реформ.
Замглавы ОП также отметила, что Украина настроена на сотрудничество и продолжает выполнять все обязательства, предусмотренные Меморандумом с МВФ.
Напомним, что в рамках программы EFF миссия Международного валютного фонда в Украине оказывает финансовую поддержку по содействию экономической стабильности и реформам.
Эта программа в частности призвана помочь странам, сталкивающимся с серьезными экономическими вызовами, путем предоставления долгосрочных ссуд. Она фокусируется на структурных реформах, бюджетной дисциплине и макроэкономической стабильности.
Мы сообщали, что весной прошлого года былоодобрено соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов. Согласно программе, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года.
Детальнее о сотрудничестве МВФ и Украины - читайте в материале РБК-Украина.
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