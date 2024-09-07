Україна готова створити новий суд в рамках співпраці з МВФ, - ОП

Україна налаштована на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Водночас країна наразі виконує всі зобов’язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Заступниця очільника ОП також зазначила, що Україна налаштована на співпрацю та продовжує виконувати всі зобовʼязання, передбачені Меморандумом із МВФ.

Водночас на зустрічі обговорили посилення незалежності та ефективності Рахункової палати України для контролю за використанням коштів Державного бюджету.

"Кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом", - йдеться в заяві.

Мудра також запевнила представників місії, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд.

Під час зустрічі основну увагу було приділено:

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра обговорила з представниками місії Міжнародного валютного фонду ключові реформи, необхідні для п’ятого перегляду програми фінансування EFF.

Співпраця України ти МВФ

Нагадаємо, що в рамках програми EFF місія Міжнародного валютного фонду в Україні надає фінансову підтримку для сприяння економічній стабільності та реформам.

Ця програма зокрема покликана допомогти країнам, які стикаються з серйозними економічними викликами, шляхом надання довгострокових позик. Вона фокусується на структурних реформах, бюджетній дисципліні та макроекономічній стабільності.

Ми повідомляли, що навесні минулого року було схвалено угоду України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів. Згідно з програмою, Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року.

Детальніше про співпрацю МВФ та України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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