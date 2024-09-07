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Украина готова создать новый суд в рамках сотрудничества с МВФ, - ОП

Украина, Суббота 07 сентября 2024 16:48
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Украина готова создать новый суд в рамках сотрудничества с МВФ, - ОП Фото: Украина настроена на сотрудничество с МВФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина настроена на сотрудничество с Международным валютным фондом. В то же время страна пока выполняет все обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Замглавы Офиса президента Ирина Мудра обсудила с представителями миссии Международного валютного фонда ключевые реформы, необходимые для пятого пересмотра программы финансирования EFF.

Во время встречи основное внимание было уделено:

  • созданию Высшего специализированного суда для рассмотрения публично-правовых споров против государственных органов;
  • продолжению мандата Общественного совета международных экспертов для успешного завершения конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Мудрая также заверила представителей миссии, что Украина готова создать Высший специализированный суд.

"Кандидаты на должности судей пройдут проверку профессиональной компетентности и добродетели с участием независимых экспертов по международному опыту", - говорится в заявлении.

В то же время на встрече обсудили усиление независимости и эффективности Счетной палаты Украины для контроля за использованием средств Государственного бюджета.

Стороны договорились продолжать активный диалог по реализации реформ.

Замглавы ОП также отметила, что Украина настроена на сотрудничество и продолжает выполнять все обязательства, предусмотренные Меморандумом с МВФ.

Сотрудничество Украины ты МВФ

Напомним, что в рамках программы EFF миссия Международного валютного фонда в Украине оказывает финансовую поддержку по содействию экономической стабильности и реформам.

Эта программа в частности призвана помочь странам, сталкивающимся с серьезными экономическими вызовами, путем предоставления долгосрочных ссуд. Она фокусируется на структурных реформах, бюджетной дисциплине и макроэкономической стабильности.

Мы сообщали, что весной прошлого года былоодобрено соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов. Согласно программе, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года.

Детальнее о сотрудничестве МВФ и Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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МВФ Офис президента
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