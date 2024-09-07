Украина готова создать новый суд в рамках сотрудничества с МВФ, - ОП

Фото: Украина настроена на сотрудничество с МВФ (Getty Images)

Украина настроена на сотрудничество с Международным валютным фондом. В то же время страна пока выполняет все обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Замглавы Офиса президента Ирина Мудра обсудила с представителями миссии Международного валютного фонда ключевые реформы, необходимые для пятого пересмотра программы финансирования EFF. Во время встречи основное внимание было уделено: созданию Высшего специализированного суда для рассмотрения публично-правовых споров против государственных органов;

для рассмотрения публично-правовых споров против государственных органов; продолжению мандата Общественного совета международных экспертов для успешного завершения конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Мудрая также заверила представителей миссии, что Украина готова создать Высший специализированный суд. "Кандидаты на должности судей пройдут проверку профессиональной компетентности и добродетели с участием независимых экспертов по международному опыту", - говорится в заявлении. В то же время на встрече обсудили усиление независимости и эффективности Счетной палаты Украины для контроля за использованием средств Государственного бюджета. Стороны договорились продолжать активный диалог по реализации реформ. Замглавы ОП также отметила, что Украина настроена на сотрудничество и продолжает выполнять все обязательства, предусмотренные Меморандумом с МВФ.