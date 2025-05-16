Україна готова до "режиму тиші" й переговорів на найвищому рівні, - Умєров

Україна готова до повного, а також безумовного встановлення режиму припинення вогню на фронті. Зокрема підтримує переговори з Росією на найвищому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомство.

За словами голови Міноборони, у Стамбулі він разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком й головою Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрієм Сибігою зустрілись із: спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки (США) Кітом Келлогом;

радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом;

радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером;

дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном. Під час переговорів було скоординовано позиції напередодні переговорів української та російської делегації. Київ, своєю чергою, підтвердив відданість мирним зусиллям. Він відзначив, що Україна готова до повного та безумовного припинення вогню, а також до прямих переговорів на найвищому рівні. "Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких - повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх", - зауважив він.