Украина готова к "режиму тишины" и переговорам на самом высоком уровне, - Умеров

Украина готова к полному, а также безусловному установлению режима прекращения огня на фронте. В частности поддерживает переговоры с Россией на самом высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомство.

По словам главы Минобороны, в Стамбуле он вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Министерства иностранных дел (МИД) Андреем Сибигой встретились с..:

специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки (США) Китом Келлогом;

советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом;

советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером;

дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном.

Во время переговоров были скоординированы позиции накануне переговоров украинской и российской делегации. Киев, в свою очередь, подтвердил приверженность мирным усилиям.

Он отметил, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня, а также к прямым переговорам на высшем уровне.

"Мир возможен лишь при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых - полное прекращение огня на по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех", - отметил он.