"Ми готові до таких кроків - залишатися і зупинитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення", - сказав Зеленський.

За його словами, це дуже великий компроміс.

"Ми розуміємо, що він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) не хоче йти з нашої землі. Саме тому ми говоримо: добре, зупинімося тут і перейдімо до дипломатії", - пояснив президент.

Коментуючи роль Сполучених Штатів, Зеленський зазначив, що президент Дональд Трамп має достатньо повноважень відповідно до Конституції США для продовження зусиль із врегулювання.

"Тому я сподіваюся, що він продовжить шукати спосіб, як завершити цю війну, але не лише через ситуацію, коли за це має платити Україна, бо це неправильно", - наголосив глава держави.