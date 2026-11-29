Україна готова припинити вогонь по нинішній лінії фронту та перейти до мирних переговорів з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Al Jazeera.
"Ми готові до таких кроків - залишатися і зупинитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення",
За його словами, це дуже великий компроміс.
"Ми розуміємо, що він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) не хоче йти з нашої землі. Саме тому ми говоримо: добре, зупинімося тут і перейдімо до дипломатії", - пояснив президент.
Коментуючи роль Сполучених Штатів, Зеленський зазначив, що президент Дональд Трамп має достатньо повноважень відповідно до Конституції США для продовження зусиль із врегулювання.
"Тому я сподіваюся, що він продовжить шукати спосіб, як завершити цю війну, але не лише через ситуацію, коли за це має платити Україна, бо це неправильно", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, посилаючись на свої джерела, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до січня.
Сам Трамп наголосив, що не встановлював для себе жодних термінів завершення російсько-української війни. Водночас він заявив, що хотів би врегулювати конфлікт якомога швидше.