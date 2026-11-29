Украина готова приостановить огонь по нынешней линии фронта и перейти к мирным переговорам с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Al Jazeera.
" Мы готовы к таким шагам - оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии столкновения " ,
По его словам, это очень большой компромисс.
"Мы понимаем, что он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдем к дипломатии", - пояснил президент.
Комментируя роль Соединенных Штатов, Зеленский отметил, что у президента Дональда Трампа есть достаточно полномочий в соответствии с Конституцией США для продления усилий по урегулированию.
"Поэтому я надеюсь, что он продолжит искать способ, как завершить эту войну, но не только из-за ситуации, когда за это должна платить Украина, потому что это неправильно", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее СМИ сообщали, ссылаясь на свои источники, что президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до января.
Сам Трамп подчеркнул, что не устанавливал для себя никаких сроков завершения российско-украинской войны. В то же время он заявил, что хотел бы урегулировать конфликт как можно скорее.