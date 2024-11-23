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Україна готова поділитись з Африкою досвідом знищення "вагнерівців", - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна готова поділитись з Африкою досвідом. Зокрема передати знання щодо знищення "вагнерівців".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на запис спілкування із журналістами.

"Україна може пропонувати те, що у неї є, де вона безумовний лідер. Продовольча безпека - це не єдине, що у нас є... Ми були в різних місіях в країнах Африканського континенту. Наші офіцери та військові були", - наголосив президент.

Він підкреслив, що сьогоднішній досвід українського війська, безумовно, це зовсім інший досвід.

"Ми знаємо, хто такі "вагнерівці", ми знаємо, як з ними боротися, ми знаємо, як їх знищувати", - наголосив він.

Найманці в Африці

Нагадаємо, що 27 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD показали фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК "Вагнера" в африканській країні Малі. Згодом стало відомо, що бій відбулися в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром 25 та 26 липня.

Зокрема також відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили близько 20 "вагнерівців", а ті, які вижили в бою, потрапили в полон.

Що відомо про напад на "вагнерівців" в Малі та хто такі туареги - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийАфрика