Україна готова поділитись з Африкою досвідом знищення "вагнерівців", - Зеленський

"Україна може пропонувати те, що у неї є, де вона безумовний лідер. Продовольча безпека - це не єдине, що у нас є... Ми були в різних місіях в країнах Африканського континенту. Наші офіцери та військові були", - наголосив президент.

Він підкреслив, що сьогоднішній досвід українського війська, безумовно, це зовсім інший досвід.

"Ми знаємо, хто такі "вагнерівці", ми знаємо, як з ними боротися, ми знаємо, як їх знищувати", - наголосив він.