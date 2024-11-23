Украина готова поделиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев", - Зеленский

"Украина может предлагать то, что у нее есть, где она безусловный лидер. Продовольственная безопасность – это не единственное, что у нас есть... Мы были в разных миссиях в странах Африканского континента. Наши офицеры и военные были", - подчеркнул президент .

Он подчеркнул, что сегодняшний опыт украинской армии, безусловно, это совсем другой опыт.

"Мы знаем, кто такие "вагнеровцы", мы знаем, как с ними бороться, мы знаем, как их уничтожать", - подчеркнул он.