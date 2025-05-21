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Україна готова до початку переговорів про вступ в ЄС, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні низку міжнародних розмов. Вони стосувались підтримки України та вступу до Європейського Союзу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

За його словами, сьогодні він говорив з президентом Євроради Антоніу Коштою. Зеленський розповів йому про переговори з США та відповідні домовленості з іншими європейцями.

"Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України. З нашого боку все готово саме для відкриття перших кластерів", - сказав президент.

Це питання він обговорив прем’єр-міністром Польщі Туском, адже наразі ця країна головує в ЄС, і важливо, щоб це було результативне головування.

Також Зеленський говорив і з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, про можливі формати зустрічей та спільної роботи.

Євроінтеграція України

Нагадаємо, що у лютому 2022 року через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна офіційно подала заяву на вступ до ЄС. Згодом ЄС надав Україні статус кандидата на вступ, а у грудні 2023 року офіційно дозволив відкрити переговори про вступ.

Україна продовжує виконувати рекомендації Брюсселю для інтеграції в європейську систему. За словами спікера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що перший кластер переговорів з Україною може бути відкрити на початку 2025 року, в інші кластери - впродовж року.

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Вступ в ЄСВолодимир ЗеленськийВійна в Україні