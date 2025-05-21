Украина готова к началу переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский

По его словам, сегодня он говорил с президентом Евросовета Антониу Коштой. Зеленский рассказал ему о переговорах с США и соответствующих договоренностях с другими европейцами.

"Детально готовим и переговорный процесс по вступлению Украины. С нашей стороны все готово именно для открытия первых кластеров", - сказал президент.

Этот вопрос он обсудил с премьер-министром Польши Туском, ведь сейчас эта страна председательствует в ЕС, и важно, чтобы это было результативное председательство.

Также Зеленский говорил и с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, о возможных форматах встреч и совместной работы.