Україна готова перенести частину виробництва дронів до Литви, - Ландсбергіс

Очільник литовського МЗС наполягає, що було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки української війни.

"Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників - ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами", - наголоси Ландсбергіс.

За словами міністра, спосіб ведення війни змінюється, тому Литві варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти російської агресії.

Він підкреслює, що за кілька років до початку повномасштабного вторгнення РФ Україна фактично не мала уявлення, що у війні їй знадобляться літальні дрони та апарати, які стануть повсякденною нормою в умовах бойових дій.

Як вважає Ландсбергіс, Литва повинна вчитись, адже якщо дивитись на ситуацію з боку підготовки до війни у їх країні, то цей досвід є актуальним для литовців.

"Вчитися (в українців - ред.) треба зараз. Тим більше, що вони готові відкривати друзям свої книжки про війну. Така нагода надзвичайна. За ті уроки, які ми можемо винести, було сплачено найвищу ціну", - додав він.