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Украина готова перенести часть производства дронов в Литву, - Ландсбергис

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (GettyImage)
Автор: Ярослава Борзова

В Литве заявили о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию их страны. Данный шаг рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество и подготовка западных соседей к возможным военным угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в JP.lt.

Глава литовского МИД настаивает, что было бы глупо и безответственно не изучить уроки украинской войны.

"Можно говорить и о совместном производстве (беспилотников – ред.). Похоже, украинцы заинтересованы в возможном перенесении части производства в Литву. С нашей помощью, ну и, возможно, частично для себя, если бы мы смогли обеспечить их необходимыми дронами", - отметили Ландсбергис.

По словам министра, способ ведения войны меняется, поэтому Литве следует учиться у украинцев, почти два года воюющих против российской агрессии.

Он подчеркивает, что за несколько лет до начала полномасштабного вторжения РФ Украина фактически не представляла, что в войне ей понадобятся летательные дроны и аппараты, которые станут повседневной нормой в условиях боевых действий.

Как считает Ландсбергис, Литва должна учиться, ведь если смотреть на ситуацию со стороны подготовки к войне в их стране, то этот опыт актуален для литовцев.

"Учиться (у украинцев - ред.) нужно сейчас. Тем более что они готовы открывать друзьям свои книги о войне. Такой случай чрезвычайный. За те уроки, которые мы можем извлечь, была уплачена самая высокая цена", - добавил он.

 

 

 

Сотрудничество Украины со странами ЕС в производстве дронов

Напомним, что в декабре прошлого года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудилисоздание коалиции дронов.

Через месяц Спрудс сообщил, что к инициированной Латвией коалиции беспилотников, которые передадут Украине в рамках оборонной помощи, присоединяются уже около двадцати стран.

Позже стало известно, что министр обороны Латвии подчеркнул важность создания коалиции беспилотников, в которую уже подали заявки на вступление несколько стран-членов НАТО.

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Литва