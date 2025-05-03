Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів, - Зеленський

"Безумовне припинення вогню - модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої - бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися", - сказав президент.

"Перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін на три дні з 7 по 10 травня, Зеленський назвав "театральною постановкою". Глава держави наголосив, що за два-три дні ніякий план наступних кроків щодо закінчення війни побудувати неможливо.

"Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно - тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, - допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-ме - нам все одно. З 7-го - 30 днів", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо.