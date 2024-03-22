Україна готова обговорювати різні умови передачі заморожених російських активів, - Шуляк

"Наші проекти з відновлення, зокрема і програма "єВідновлення", яка допомогла десяткам тисяч українців повернутися у власні домівки, фінансувалися за рахунок коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Він, своєю чергою, був сформований за рахунок 50% прибутку Нацбанку за 2022, а також коштів російських активів, арештованих в Україні. Йдеться передусім про “Сбербанк” і "Промінвестбанк", - повідомила Шуляк.

За її словами, загалом Фонд нарахував 62 млрд гривень, але з урахуванням всіх проєктів, на реалізацію яких йшли ці кошти, Україні надалі потрібно шукати додаткові джерела фінансування. Тож на передачу російських активів, арештованих за кордоном дуже розраховують, зазначила Шуляк.

Парламентар зауважила, що йдеться зокрема про арештовані в США активи російського олігарха Костянтина Малофєєва, але якщо говорити загалом, то йдеться про десятки мільярдів доларів. Втім, деякі країни не поспішають передавати їх Україні.

"Ми пояснюємо нашим партнерам, що рішення передати Україні ці кошти буде справедливим хоча б з тієї точки зору, що ми направимо їх на наше відновлення - відновлення того, що знищили росіяни. Але реакція на це у деяких країн неоднозначна. Дехто аргументує це тим, що ці кошти повинні залишитися, адже за рахунок зокрема них підтримуватимуть українців, які зараз вимушені перебувати за кордоном", - пояснила Шуляк.

Однак держава, за її словами, все ж розраховує на заморожені активи країни-агресорки - країна має відновлюватись вже зараз, оскільки після цього українські громадяни почнуть повертатися додому.

"Нам потрібно створювати умови, щоб наші громадяни поверталися. І для цього потрібні кошти, які будуть у нас, якщо передадуть заморожені активи. Ми згодні обговорювати конструктивні варіанти. Можна передати не самі активи, а, наприклад, доходи від них. Тобто вони залишаться за кордоном, де будуть зберігатися, проте працюватимуть на користь України", - резюмувала Шуляк.