Украина готова обсуждать разные условия передачи замороженных российских активов, - Шуляк

"Наши проекты по восстановлению, в том числе и программа "єВідновлення", которая помогла десяткам тысяч украинцев вернуться в собственные дома, финансировались за счет средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Он, в свою очередь, был сформирован за счет 50% прибыли Нацбанка за 2022 год," а также средств российских активов, арестованных в Украине, речь идет прежде всего о "Сбербанке" и "Проминвестбанке", - сообщила Шуляк.

По ее словам, всего Фонд насчитал 62 млрд гривен, но с учетом всех проектов, на реализацию которых шли эти средства, Украине в дальнейшем нужно искать дополнительные источники финансирования. Поэтому на передачу российских активов, арестованных за границей, очень рассчитывают, отметила Шуляк.

Парламентарий отметила, что речь идет, в частности, об арестованных в США активах российского олигарха Константине Малофееве, но если говорить в общем, то речь идет о десятках миллиардов долларов. Впрочем, некоторые страны не спешат передавать их Украине.

"Мы объясняем нашим партнерам, что решение передать Украине эти средства будет справедливым хотя бы с той точки зрения, что мы направим их на наше восстановление - восстановление того, что уничтожили россияне. Но реакция на это у некоторых стран неоднозначна. Некоторые аргументируют это тем, что эти средства должны остаться, ведь за счет них будут поддерживать украинцев, которые сейчас вынуждены находиться за границей", - пояснила Шуляк.

Однако государство, по его словам, все же рассчитывает на замороженные активы страны-агрессорки - страна должна восстанавливаться уже сейчас, поскольку после этого украинские граждане начнут возвращаться домой.

"Нам нужно создавать условия, чтобы наши граждане возвращались. И для этого нужны средства, которые будут у нас, если передадут замороженные активы. Мы согласны обсуждать конструктивные варианты. Можно передать не сами активы, а например, доходы от них. То есть они останутся. за границей, где будут храниться, однако будут работать в пользу Украины", - резюмировала Шуляк.