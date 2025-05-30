Україна готова до наступної зустрічі з Росією: в ОП назвали головну умову

"Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо долучитися до конструктивної дискусії. Це означає, що важливо отримати проєкт від Росії", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що Росія запропонувала провести другий раунд переговорів 2 червня у Стамбулі. Москва каже, що там представить так званий "меморандум" зі своїм баченням можливого припинення вогню.

Україна ж заявляє, що хоче отримати російські пропозиції до наступної зустрічі.

"Для того, щоб наступна зустріч яка планується була субстантивною і предметною важливо отримати завчасно документ, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій", - пояснював глава МЗС Андрій Сибіга.