Україна готова до креативних рішень для повернення полонених, - ГУР

Україна готова до креативних рішень для повернення полонених. Серед російських полонених є ті, у поверненні яких зацікавлене керівництво РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Головне для України - забезпечити результат. І для цього, у тому числі, залучаються посередники. Цього разу Україна вдячна Об'єднаним Арабським Еміратам. Але цей перелік дуже широкий, ми готові його максимально розширювати і збільшувати. Інструменти можуть бути різні, ми готові на найбільш креативні рішення", - сказав Юсов.

Він додав, що головне у процесі обміну - це зацікавлення двох сторін. Як відомо, Росія гальмує цей процес і не поспішає повертати полонених. Проте, за словами розвідника, так звані вибори у Росії тиснуть на цей процес обміну.

На питання про те, чи є особи, в обміні яких Росія зацікавлена, Юсов відповів: "Є".

"Є. І кількість таких осіб збільшується. Звичайно, обмінний процес, а особливо переговорний процес - це надзвичайно тонка річ, закрита і непублічна. У більшості випадків коментування її недоречне і може зашкодити... Так, серед російських полонених є особи, які дуже цікавлять якщо не російське суспільство, то російське воєнно-політичне керівництво", - додав представник ГУР.

Обмін полоненими 3 січня

Нагадаємо, що 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників.

Цей обмін пройшов після тривалої паузи. Росія близько півроку блокувала процес обміну. Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабної війни та перший у 2024 році.

Станом на 6 січня Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.