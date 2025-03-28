Не лише Путін. Зеленський розповів, з ким у Росії готовий говорити про мир

Україна готова до діалогу з російською опозицією. Якщо в Росії з'являться ті, хто хоче закінчити війну, Київ міг би вести переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

"Це як пінг-понг - те, що каже (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін, не завжди можна отримати відповідь. Я думаю, що в принципі ми б погодилися говорити не з ним, а з кимось, хто б представляв Росію", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що, на його думку, якщо в Росії є люди, бізнеси та різні регіони, зокрема серйозні напрямки бізнесу, Україна була б готова з ними спілкуватися, якщо вони мають бачення, як закінчити війну.

"Якщо вони готові йти всупереч тому, що Путін не хоче закінчити, а якісь люди хочуть, чому ні. Я думаю, що є якась там опозиція, яка там боїться Путіна. Може, вони не будуть боятися, якщо Європа, Америка, Україна будуть готові говорити з опозицією. Чому ні", - підсумував він.