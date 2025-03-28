Не только Путин. Зеленский рассказал, с кем в России готов говорить о мире

Украина готова к диалогу с российской оппозицией. Если в России появятся те, кто хочет закончить войну, Киев мог бы вести переговоры.

"Это как пинг-понг - то, что говорит (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин, не всегда можно получить ответ. Я думаю, что в принципе мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что, по его мнению, если в России есть люди, бизнес и различные регионы, в частности серьезные направления бизнеса, Украина была бы готова с ними общаться, если они имеют видение, как закончить войну.

"Если они готовы идти вопреки тому, что Путин не хочет закончить, а какие-то люди хотят, почему нет. Я думаю, что есть какая-то там оппозиция, которая там боится Путина. Может, они не будут бояться, если Европа, Америка, Украина будут готовы говорить с оппозицией. Почему нет", - подытожил он.