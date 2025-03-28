Не только Путин. Зеленский рассказал, с кем в России готов говорить о мире
Украина готова к диалогу с российской оппозицией. Если в России появятся те, кто хочет закончить войну, Киев мог бы вести переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время брифинга.
"Это как пинг-понг - то, что говорит (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин, не всегда можно получить ответ. Я думаю, что в принципе мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что, по его мнению, если в России есть люди, бизнес и различные регионы, в частности серьезные направления бизнеса, Украина была бы готова с ними общаться, если они имеют видение, как закончить войну.
"Если они готовы идти вопреки тому, что Путин не хочет закончить, а какие-то люди хотят, почему нет. Я думаю, что есть какая-то там оппозиция, которая там боится Путина. Может, они не будут бояться, если Европа, Америка, Украина будут готовы говорить с оппозицией. Почему нет", - подытожил он.
Путин показывает неготовность к перемирию с Украиной
Заметим, что мы неоднократно писали о действиях Путина, которые противоречат достигнутым договоренностям о перемирии. В частности, после согласования на временное прекращение огня, российские войска продолжали обстреливать украинские территории, что вызывает сомнения относительно истинных намерений Кремля относительно мира.
Кроме того, Путин выдвигает новые условия, которые усложняют процесс мирных переговоров.
Заметим, что когда Путин отказался от предложения США о полном прекращении огня на 30 дней он назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий.
В частности диктатор требовал остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.