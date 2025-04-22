Україна готова до будь-якого формату переговорів із Росією: Зеленський назвав умову

Президент України вважає, що росіяни бояться вести прямі переговори з Україною, незважаючи на натяки з боку Кремля. За його словами, ці сигнали можуть свідчити або про страх, що США вийдуть із переговорного процесу, або навпаки - про бажання, щоб Вашингтон перестав у ньому брати участь.

"Що стосується будь-яких переговорів - де результати? Якщо росіяни готові до повного припинення вогню, після повного припинення вогню, з розумінням на який термін, ми готові до будь-якого формату переговорів із ними", - додав Зеленський.

Також президент, коментуючи переговори США та Росії, висловив сподівання, що Україна знає багато з того, що слід знати їй.

"Я маю на увазі саме питання України", - уточнив він.