Украина готова к любому формату переговоров с Россией: Зеленский назвал условие

Президент Украины считает, что россияне боятся вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на намеки со стороны Кремля. По его словам, эти сигналы могут говорить либо о страхе, что США выйдут из переговорного процесса, либо наоборот - о желании, чтобы Вашингтон перестал в нем участвовать.

"Что касается любых переговоров - где результаты? Если русские готовы к полному прекращению огня, после полного прекращения огня, с пониманием на какой срок, мы готовы к любому формату переговоров с ними", - добавил Зеленский.

Также президент, комментируя переговоры США и России, выразил надежду, что Украина знает много из того, что следует знать ей.

"Я имею в виду именно вопрос Украины", - уточнил он.