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Украина готова к любому формату переговоров с Россией: Зеленский назвал условие

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина может начать двусторонние переговоры с Россией. Такой диалог возможен после полного прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины считает, что россияне боятся вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на намеки со стороны Кремля. По его словам, эти сигналы могут говорить либо о страхе, что США выйдут из переговорного процесса, либо наоборот - о желании, чтобы Вашингтон перестал в нем участвовать.

"Что касается любых переговоров - где результаты? Если русские готовы к полному прекращению огня, после полного прекращения огня, с пониманием на какой срок, мы готовы к любому формату переговоров с ними", - добавил Зеленский. 

Также президент, комментируя переговоры США и России, выразил надежду, что Украина знает много из того, что следует знать ей. 

"Я имею в виду именно вопрос Украины", - уточнил он. 

Заявление Путина

Напомним, вчера, 21 апреля, российский диктатор Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней.

По словам главы Кремля, с такой инициативой нужно разобраться. Также он допустил двусторонние переговоры с Украиной для обсуждения такого вопроса.

К слову, Россия в воскресенье, 20 апреля, почти 3 тысячи раз нарушила свое "пасхальное перемирие", которое предложил Путин.

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