Україна без ГМО: які нові заборони та правила запрацюють для аграріїв у 2026 році

Україна, Середа 04 лютого 2026 13:24
UA EN RU
Україна без ГМО: які нові заборони та правила запрацюють для аграріїв у 2026 році Фото: в Україні заборонено вирощувати ГМО-культури (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

В Україні вже зараз заборонено вирощувати ГМО-культури, проте з вересня 2026 року правила стануть ще жорсткішими.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Головне

  • Статус: Україна - країна вільна від ГМО.
  • Дедлайн: Нове законодавство за стандартами ЄС набирає чинності з вересня 2026 року.
  • Заборона: Вирощування ГМО-кукурудзи залишається під суворою забороною.
  • Перспектива: Статус виробника не-ГМО продукції - ключова перевага українського експорту.

Фото: в Україні заборонено вирощувати ГМО-культури, це норма ЄС (інфографіка РБК-Україна)

Фото: в Україні заборонено вирощувати ГМО-культури, це норма ЄС (інфографіка РБК-Україна)

"Україна вже перейшла на європейську модель регулювання у сфері ГМО і рухається в статусі країни, вільної від ГМО", - наголошує Висоцький.

Що таке ГМО? (Довідка) Генетично модифікований організм - це організм, генетичний код якого змінили за допомогою генної інженерії у спосіб, що неможливий у природі. Такі зміни вносять, щоб зробити культури стійкішими до шкідників та хвороб, підвищити їхню врожайність або покращити смакові якості.

Фото: ГМО використовують у світі, щоб зробити культури більш стійкими до шкідників (інфографіка РБК-Україна)

Фото: ГМО використовують у світі, щоб зробити культури більш стійкими до шкідників (інфографіка РБК-Україна)

Вже зараз в Україні немає жодного ГМО-сорту, який би був дозволений до вирощування. Тож на експорт в ЄС йде лише не-ГМО продукція.

А вже з вересня оновлене законодавство повністю імплементує норми ЄС та запроваджує нову систему контролю за якістю продукції.

"Україна має отримувати конкурентну перевагу як виробник продукції без ГМО", - додає він.

Українські аграрії роблять ставку саме на виробництво продукції бе ГМО.

Висоцький також зазначив, що в деяких європейських країнах дозволені певні ГМО-сорти, зокрема, для виробництва кормів. Ці норми можуть поширюватися і на Україну.

