Главная » Бизнес » Экономика

Украина без ГМО: какие новые запреты и правила заработают для аграриев в 2026 году

Украина, Среда 04 февраля 2026 13:24
Украина без ГМО: какие новые запреты и правила заработают для аграриев в 2026 году Фото: в Украине запрещено выращивать ГМО-культуры (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

В Украине уже сейчас запрещено выращивать ГМО-культуры, однако с сентября 2026 года правила станут еще жестче.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Читайте также: Как не купить фейковые органические продукты: четкое объяснение для украинцев

Главное

  • Статус: Украина - страна свободная от ГМО.
  • Дедлайн: Новое законодательство по стандартам ЕС вступает в силу с сентября 2026 года.
  • Запрет: Выращивание ГМО-кукурузы остается под строгим запретом.
  • Перспектива: Статус производителя не-ГМО продукции - ключевое преимущество украинского экспорта.

Украина без ГМО: какие новые запреты и правила заработают для аграриев в 2026 году

Фото: в Украине запрещено выращивать ГМО-культуры, это норма ЕС (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Стоит ли бояться ГМО и как распознать модифицированные продукты

"Украина уже перешла на европейскую модель регулирования в сфере ГМО и движется в статусе страны, свободной от ГМО", - отмечает Высоцкий.

Что такое ГМО (Справка) Генетически модифицированный организм - это организм, генетический код которого изменили с помощью генной инженерии способом, невозможным в природе. Такие изменения вносят, чтобы сделать культуры более устойчивыми к вредителям и болезням, повысить их урожайность или улучшить вкусовые качества.

Украина без ГМО: какие новые запреты и правила заработают для аграриев в 2026 году

Фото: ГМО используют в мире, чтобы сделать культуры более устойчивыми к вредителям (инфографика РБК-Украина)

Уже сейчас в Украине нет ни одного ГМО-сорта, который бы был разрешен к выращиванию. Поэтому на экспорт в ЕС идет только не-ГМО продукция.

А уже с сентября обновленное законодательство полностью имплементирует нормы ЕС и вводит новую систему контроля за качеством продукции.

"Украина должна получать конкурентное преимущество как производитель продукции без ГМО", - добавляет он.

Украинские аграрии делают ставку именно на производство продукции без ГМО.

Высоцкий также отметил, что в некоторых европейских странах разрешены определенные ГМО-сорта, в частности, для производства кормов. Эти нормы могут распространяться и на Украину.

