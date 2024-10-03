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Україна вимагає від трибуналу в Гаазі зобов'язати РФ знести Керченський міст

Україна, Четвер 03 жовтня 2024 21:27
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Україна вимагає від трибуналу в Гаазі зобов'язати РФ знести Керченський міст Фото: Керченський міст (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна виступила на усних слуханнях щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях та Керченській протоці. Та закликала трибунал зобов'язати Росію знести Керченський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні, 3 жовтня, з завершальною виступила заступник Агента України Оксана Золотарьова. В Арбітражному трибуналі вона заявила, що в України є надзвичайно важливий запит для майбутнього Азовського моря, Керченської протоки та Чорного моря.

"Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий "Керченський міст". Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому", - наголосила Золотарьова.

За її словами, так, як Росія незаконно побудувала цей міст саме вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

"Росія повинна зробити це відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини". - підкреслила Золотарьова.

Кримський міст

Нагадаємо, що після окупації Криму у 2014 році окупанти незаконно збудували Керченський міст, що з'єднує півострів із материковою частиною Росії.

Для України Кримський міст є законною ціллю для ударів, які вже двічі здійснювали Сили оборони.

Однак жоден з ударів не зруйнував міст. Останніми місяцями окупанти активно зміцнюють переправу, адже готуються до атаки на Керченський міст.

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