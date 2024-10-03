Украина требует от трибунала в Гааге обязать РФ снести Керченский мост
Украина выступила на устных слушаниях по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Но призвала трибунал обязать Россию снести Керченский мост.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
Сегодня, 3 октября, с заключительной выступила заместитель Агента Украины Оксана Золотарева. В Арбитражном трибунале она заявила, что у Украины есть чрезвычайно важный запрос для будущего Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря.
"Трибунал должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый "Керченский мост". Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, использовавших пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем", - подчеркнула Золотарева.
По ее словам, так, как Россия незаконно построила этот мост, именно она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.
"Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия". - подчеркнула Золотарева.
Крымский мост
Напомним, что после оккупации Крыма в 2014 году оккупанты незаконно построили Керченский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России.
Для Украины Крымский мост является законной целью ударов, которые уже дважды осуществляли Силы обороны.
Однако ни один из ударов не разрушил мост. В последние месяцы оккупанты активно укрепляют переправу, ведь готовятся к атаке на Керченский мост.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.