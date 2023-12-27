Україна на "фінішній прямій" до отримання F-16: коли може початися бойове застосування

"Процес отримання Україною бойових літаків F-16 виходить на фінішну пряму. Цьому передували місяці підготовчої роботи у рамках авіаційної коаліції", - йдеться у повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні наступного року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.

При цьому фейки росіян про нібито знищення літаків на українських аеродромах - є пропагандою Кремля, оскільки Москва намагається відвернути увагу від своїх поразок. Росіяни вже таким чином "знищували" інші зразки ще не отриманого Україною західного озброєння.

"Застосування Силами оборони України сучасної бойової авіації дозволить краще захистити українське небо та сприятиме успіхам наземних операцій з деокупації територій", - кажуть у Spravdi.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Восени Politico писало про те, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і вже 25 жовтня розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.