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Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей, серед них не тільки українці

Фото: Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей (t.me/DIUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей. Серед них 28 українців та 40 іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"9 жовтня за дорученням президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація. Врятовано українців та громадян ще 7 держав світу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операцію провели співробітники ГУР та Міністерства закордонних справ України. 

Як розповіли у розвідці, літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві: евакуйовано 28 українців - 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України. Також вдалось забрати двох собак.

У межах місії наша держава допомогла покинути Ліван і для 40 іноземців з 7 країн світу - 26 дорослим та 14 дітям.

Завдяки діям України у безпеці опинились громадяни: 

  • Аргентини - 6 людей; 
  • Мексики - 6; 
  • Молдови - 8; 
  • Румунії - 1; 
  • Чехії - 5; 
  • Колумбії - 2; 
  • Лівану - 12. 

"Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень", - додали в ГУР.

 

Фото: Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей (t.me/DIUkraine)

Евакуація з Лівану

Нагадаємо, влітку президент Володимир Зеленський заявив, що Україна одна з перших країн у світі евакуювала своїх громадян з Лівану.

Зокрема, 4 вересня Україна евакуювала з Лівану 25 громадян України - 14 жінок та 11 дітей. Евакуацію організували та провели ГУР Міноборони та Міністерство закордонних справ України.

А минулого тижня Україна успішно повернула з Лівану 179 осіб. Серед них 134 громадянина України та 45 іноземців.

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