Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек, среди них не только украинцы

"9 октября по поручению президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась безопасность и экономическая ситуация. Спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию провели сотрудники ГУР и Министерства иностранных дел Украины.

Как рассказали в разведке, самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве: эвакуированы 28 украинцев - 19 взрослых и 9 детей. Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать двух собак.

В рамках миссии наше государство помогло покинуть Ливан и для 40 иностранцев из 7 стран мира - 26 взрослым и 14 детям.

Благодаря действиям Украины в безопасности оказались граждане:

Аргентины - 6 человек;

Мексики - 6;

Молдовы - 8;

Румынии - 1;

Чехии - 5;

Колумбии - 2;

Ливана - 12.

"Благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств, операция была проведена оперативно и без осложнений", - добавили в ГУР.

Фото: Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек (t.me/DIUkraine)