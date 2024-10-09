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Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек, среди них не только украинцы

Фото: Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек (t.me/DIUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек. Среди них 28 украинцев и 40 иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"9 октября по поручению президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась безопасность и экономическая ситуация. Спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию провели сотрудники ГУР и Министерства иностранных дел Украины. 

Как рассказали в разведке, самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве: эвакуированы 28 украинцев - 19 взрослых и 9 детей. Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать двух собак.

В рамках миссии наше государство помогло покинуть Ливан и для 40 иностранцев из 7 стран мира - 26 взрослым и 14 детям.

Благодаря действиям Украины в безопасности оказались граждане:

  • Аргентины - 6 человек;
  • Мексики - 6;
  • Молдовы - 8;
  • Румынии - 1;
  • Чехии - 5;
  • Колумбии - 2;
  • Ливана - 12.

"Благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств, операция была проведена оперативно и без осложнений", - добавили в ГУР.

 

Фото: Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек (t.me/DIUkraine)

Эвакуация из Ливана

Напомним, летом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одна из первых стран в мире эвакуировала своих граждан из Ливана.

В частности, 4 сентября Украина эвакуировала из Ливана 25 граждан Украины - 14 женщин и 11 детей. Эвакуацию организовали и провели ГУР Минобороны и Министерство иностранных дел Украины.

А на прошлой неделе Украина успешно вернула из Ливана 179 человек. Среди них 134 гражданина Украины и 45 иностранцев.

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