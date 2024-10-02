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Україна евакуювала з Лівану 179 осіб, серед них 134 українців, - МЗС

Фото: українців евакуювали з Лівану (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Едуард Ткач

Україна успішно повернула з Лівану 179 осіб. Серед них 134 громадянина України та 45 іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства закордонних справ України.

"1 жовтня 2024 року за дорученням президента України Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані", - йдеться у повідомленні.

Всього було евакуйовано 179 осіб. Серед українців - 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, евакуювали ще 45 осіб, а саме - громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. Також евакуювали двох собак та кота.

"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців", - наголосили в МЗС.

В кінці допису міністерство висловило вдячність Польщі та авіакомпанії SkyAp за сприяння у проведенні евакуації.

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Ліван