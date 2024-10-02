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Украина эвакуировала из Ливана 179 человек, среди них 134 украинцев, - МИД

Фото: украинцев эвакуировали из Ливана (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Эдуард Ткач

Украина успешно вернула из Ливана 179 человек. Среди них 134 гражданина Украины и 45 иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства иностранных дел Украины.

"1 октября 2024 года по поручению президента Украины Министерство иностранных дел Украины и Главное управление разведки Министерства обороны успешно провели очередную операцию по эвакуации граждан, находившихся в Ливане", - говорится в сообщении.

Всего было эвакуировано 179 человек. Среди украинцев - 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, эвакуировали еще 45 человек, а именно граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана. Также эвакуировали двух собак и кота.

"Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения безопасности и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе 189 граждан Украины и 45 иностранцев", - подчеркнули в МИД.

В конце сообщения министерство выразило благодарность Польше и авиакомпании SkyAp за содействие в проведении эвакуации.

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Ливан