UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна експортувала понад 4 млн тонн зернових після відкриття портів

Фото: Україна вивезла морем 4 млн тонн зернових (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів з початку серпня вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Мінінфраструктури.

За даними прес-служби, 20 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли 8 суден з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту. Від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а з порту "Чорноморськ" - судна APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Також сьогодні ошвартовано до причалу Одеського порту балкер BC VANESSA - четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Балкер буде завантажено 30 тис. тонн пшениці, яка буде доставлена до Афганістану.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення надати 50 тис. тонн пшениці в рамках гуманітарної допомоги населенню Ефіопії та Сомалі.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувало експорт українського зерна по Чорному морю. Перше судно з зерном з порту "Одеса" вийшло 5 серпня.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News