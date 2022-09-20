Украина экспортировала более 4 млн тонн зерновых после открытия портов

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,1 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов с начала августа вышли 177 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Мининфраструктуры .

По данным пресс-службы, 20 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли 8 судов из 195,7 тыс. тонн агропродукции на борту. От причалов Одесского порта вышли балкеры PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а из порта "Черноморск" - суда APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Также сегодня ошвартован к причалу Одесского порта балкер BC VANESSA – четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Балкер будет загружен 30 тыс. тонн пшеницы, которая будет доставлена в Афганистан.