Україна для економіки готує "Зелений план Маршалла": названо ключову галузь

За його словами, на початковому етапі відновлення економіки фокус буде зроблено на чорній металургії.

У 2021 році на цей сектор припадало близько 10% ВВП України, третина експортної виручки, у ньому працювало близько 600 тисяч осіб. На його частку також припадало 15% викидів вуглецю в країні, і тепер з'явилася можливість побудувати галузь, засновану на відновлюваних джерелах енергії.

"Якщо вам потрібно відновлювати галузь, логічно її відновлювати для виробництва екологічно чистого металу відповідно до нових технологій. Наше бачення полягає в тому, щоб побудувати в Україні зелену сталеливарну промисловість", - заявив він.

Оновлення чорної металургії дозволить Україні стати найдешевшим постачальником екологічно чистої сталі у світі та надасть серйозну підтримку зусиллям Європи щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу, а також стане рухомим інвестиційним поштовхом вітрової, сонячної та атомної енергетики.

Щоб допомогти залучити 20-40 млрд доларів початкового фінансування, Україна планує створити коаліцію представників промисловості, державного та приватного секторів для розробки плану розвитку галузі.

Підготовчі роботи, ймовірно, займуть близько півтора року. Хоча, за словами Шурми, фактичне будівництво розпочнеться лише після закінчення війни.

План Маршалла

План Маршалла - це програма відновлення країн Європи після Другої світової війни. Проект плану було висунуто 1947 року держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Він вступив у дію у квітні 1948 року. У виконанні плану брали участь 17 європейських країн.

Відновлення економіки України після війни

За оцінками Світового банку, відновлення України коштуватиме 411 млрд доларів, що втричі перевищує ВВП країни.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із польським колегою Матеушем Моравецьким підготовку до конференції оновлення України у Лондоні. У ході заходу політики та фінансисти обговорять питання короткострокового фінансування країни, а також розглянуть довгострокові зусилля щодо відновлення економіки України.

Також Кабінет Міністрів України створив нову посаду віце-прем'єр-міністра з питань відновлення. Це дозволить якісно підійти до планування проектів та програм відновлення.