Головна » Новини » Політика

Україна дуже хоче прискорення постачання ракет для ППО: Зеленський звернувся до США

Україна, Середа 07 січня 2026 16:03
Україна дуже хоче прискорення постачання ракет для ППО: Зеленський звернувся до США Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні критично не вистачає ракет для деяких систем ППО. Тому партнерам необхідно прискорити постачання.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами президента, питання ППО залишалося пріоритетним і під час його візиту до США в грудні, і під час його вчорашнього візиту до Франції. Цю проблему він у деталях показав європейцям.

"Не буду зараз публічно про це говорити, які системи терміново потребують надходження ракет. Що стосується систем від Сполучених Штатів, нових систем не приходило. Що стосується ракет - потроху йдуть, хочемо прискорити. Дуже хочемо і ще раз просимо Сполучені Штати", - наголосив Зеленський.

Також він окремо подякував Норвегії та норвезькому прем'єру Йонасу Гара Стере за допомогу. Але деталей голова української держави не розкрив.

Ракети для ППО

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна поки що не може самостійно виробляти ракети для західних систем протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, західні партнери поки що не готові давати Україні ліцензії на виробництво таких ракет.

Необхідність у ракетах ППО актуальна постійно, оскільки російські окупанти регулярно атакують об'єкти цивільної інфраструктури України.

Зокрема, кілька днів тому росіяни вдарили по лікарні в Києві, де діяв стаціонар. На цьому тлі президент закликав партнерів не забувати про те, що Україні потрібне посилення ППО.

Він зазначив, що продовжуватиме роботу з європейськими та американськими партнерами над новими поставками.

Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки ППО Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
