Україна дуже хоче прискорення постачання ракет для ППО: Зеленський звернувся до США

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами президента, питання ППО залишалося пріоритетним і під час його візиту до США в грудні, і під час його вчорашнього візиту до Франції. Цю проблему він у деталях показав європейцям.

"Не буду зараз публічно про це говорити, які системи терміново потребують надходження ракет. Що стосується систем від Сполучених Штатів, нових систем не приходило. Що стосується ракет - потроху йдуть, хочемо прискорити. Дуже хочемо і ще раз просимо Сполучені Штати", - наголосив Зеленський.

Також він окремо подякував Норвегії та норвезькому прем'єру Йонасу Гара Стере за допомогу. Але деталей голова української держави не розкрив.